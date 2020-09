Ausilio chiude a Messi: "Non c'è niente, è impossibile. Finanzieremo le entrate con le uscite"

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato a Sky Sport del mercato nerazzurro. Prima dichiarazione dopo il summit con Conte. "E' venuta fuori un'idea comune di lavoro, ci siamo confrontati su alcune tematiche, è stata una riunione proficua. E' venuta fuori l'idea dell'allenatore, sposata dalla società e condivisa dalla proprietà. Quel che stiamo facendo è condiviso con Conte".

Parliamo di Messi:

"Avete detto la verità dicendo che non c'è niente. Non so da dove vengano certe idee, se parliamo di Messi non esiste una proprietà che non desideri averlo. La realtà è diversa. Il mercato deve essere attento e oculato. Parlare di giocatori che arrivano ogni settimana, giocatori impegnativi, giovani e meno giovani... Sappiamo cosa dobbiamo fare, prima di tutto le uscite. Tramite queste finanzieremo le entrate. Poi se non piace... Dall'incontro è uscita un'Inter unita anche nelle difficoltà, le opportunità sono poche e quelle che possiamo cogliere non sono così onerose".