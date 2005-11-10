Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Il Barça non regge i campioni, ma Lamine Yamal si conferma da Pallone d'Oro. Oggi tocca a Kane

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 08:23Serie A
21.10.2026 08:23Serie A
Fonti preferite
Il PSG travolge il Barcellona, ma Yamal brilla ancora in chiave Pallone d’Oro. Stasera l'Uragano prova a rispondere contro l’Arsenal
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A cospetto dei campioni d’Europa, il Barcellona cede il passo. I blaugrana ieri sera hanno capitolato 4-2 con un Paris Saint-Germain troppo forte per essere vero. In una serata caratterizzata dagli stop di Marquinhos e Kvaratskhelia, in una partita che da molti era stata descritta come una finale di Champions League anticipata, la formazione di Luis Enrique ha mandato un messaggio: rischia davvero di vincere la competizione per la terza volta consecutiva. Anche se è ancora troppo presto per dare verdetti.

Ma Lamine Yamal…

Non è troppo presto, invece, per sbilanciarsi sul Pallone d’Oro. La cerimonia è in programma lunedì sera e, in una serata ad altissima quota, il fenomeno spagnolo Lamine Yamal ha risposto ancora una volta presente. Nel dubbio, il suo nome sul tabellino c’è. Un po’ come le deliziose giocate che accendono occhi e cuore degli appassionati di calcio.

Oggi in campo l’unico vero sfidante

L’incrocio con il PSG era rilevante anche in quest’ottica: proprio Kvara è un possibile avversario nelle votazioni dei giurati, ma il ko sembra anticipare una sconfitta inevitabile. Ci sarebbe Fabian Ruiz, ma pare difficile dare seguito all’exploit di Rodri. Così, non c’è che Harry Kane: i numeri fantascientifici del centravanti inglese, che come al solito non brilla per trofei vinti, lo mettono in corsa. Forse solo per dare un po’ di sale alla competizione, ma stasera ritrova l’Arsenal: per lui, simbolo del Tottenham per anni, non è una partita come le altre.

Articoli correlati

Immagine news 1
Yamal raggiunge la doppia cifra di gol e assist, ma il Barcellona cade per la prima volta in stagione
Immagine news 2
Lamine Yamal, traguardo da record: 200 partite da professionista a soli 19 anni
Immagine news 3
PSG-Barcellona è soprattutto Dembele-Yamal: sfida nella sfida per il Pallone d'Oro

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:15 Serie A
Sabatini legge la Juventus di Spalletti: "La sfida più difficile della sua carriera"
Immagine news 2
09:12 Serie A
Rizzetta al Maradona, ospite di ADL: pochi mesi fa l'offerta di oltre 2 miliardi per il Napoli
Immagine news 3
09:10 Serie ATMW
TMWIl clamoroso confronto tra la sua Juve e questo Napoli spiega tutti i timori di Allegri
Immagine news 4
09:08 Serie A
Floriani felice intuizione di Gattuso. E la Lazio è al lavoro per il rinnovo di contratto
Immagine news 5
09:04 Serie A
Il CEO dello Shakhtar verso la sfida con l'Inter: "In noi si identificano tutti gli ucraini"
Immagine news 6
08:59 Serie ATMW
TMWMcTominay segna più degli attaccanti. E' lui il miglior bomber da quando è a Napoli
Immagine news 7
08:56 Serie A
Juventus, Simone Inzaghi tra i candidati alla panchina per la prossima stagione
Immagine news 8
08:50 Serie A
Como-Manchester United a rischio: grave allerta meteo, gara di Champions rinviata?
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 Un italiano dalla Bundes il primo colpo di Krosche? Il Milan pensa a Reggiani
Immagine top news n.1 Martinez o Provedel? Chivu pensa al cambio in porta, il rischio è sfiduciare Pepo
Immagine top news n.2 De Bruyne, l'offerta di Allegri e la risposta super: dominante da play in Champions
Immagine top news n.3 Più Soulé di Mora: senza Dybala, l'ex Juventus può riprendersi la ribalta
Immagine top news n.4 Chivu si fa sentire: “Non può essere dramma nazionale se l’Inter perde”. E studia il cambio in porta
Immagine top news n.5 Un poker per riprendersi dall'incubo Real Madrid. La Roma riparte abbattendo lo Slovan
Immagine top news n.6 Spalletti pronto a cambiare per tenersi la Juve. Conte? No, spunta l’ombra di Inzaghi
Immagine top news n.7 Champions League, la classifica dopo le gare di oggi: PSG primo, Napoli in zona playoff
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Valerio Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Serie A
Immagine box news Serie A Il poker in Champions lascia una sola preoccupazione a Gasperini: altro infortunio e Roma decimata
Immagine box news Serie A Sabatini legge la Juventus di Spalletti: "La sfida più difficile della sua carriera"
Immagine box news Serie A Rizzetta al Maradona, ospite di ADL: pochi mesi fa l'offerta di oltre 2 miliardi per il Napoli
Immagine box news Serie A Il clamoroso confronto tra la sua Juve e questo Napoli spiega tutti i timori di Allegri
Immagine box news Serie A Floriani felice intuizione di Gattuso. E la Lazio è al lavoro per il rinnovo di contratto
Immagine box news Serie A Il CEO dello Shakhtar verso la sfida con l'Inter: "In noi si identificano tutti gli ucraini"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, classifiche a confronto: Mantova vola. Cesena e Modena in saldo negativo
Immagine box news Serie B Da Russo a Shpendi, chi è già e chi può essere uomo mercato
Immagine box news Serie B Catanzaro, Candela: "Contro l'Ascoli con più prepotenza. Vogliamo la vittoria"
Immagine box news Serie B Avellino, Besaggio: “Penso di avere nelle gambe sei o sette gol. Spero di arrivarci”
Immagine box news Serie B Atletico Madrid, Simeone esalta Julian Alvarez: "Ha fatto un gol bellissimo, abbiamo bisogno di lui"
Immagine box news Serie B Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro
Immagine box news Serie C Da Barranco al fratello d’arte Giorgini, chi è già e chi può essere uomo mercato
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 10 giornate: Sipos re dei bomber
Immagine box news Serie C Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine box news Serie C Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Addio al “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 7ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
06:02
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni