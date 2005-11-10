Benitez: "Mi viene un sospetto sull'Inter". Poi riconosce: "La Serie A è poco allenante"

Le quattro sconfitte incassate da Roma, Inter, Napoli e Como in Champions League hanno fatto parecchio rumore, al punto che l'ex guida degli azzurri Rafa Benitez si è proposto di analizzare la situazione critica in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. A partire dal 3-4 dei nerazzurri contro il Bruges e del ko dei giallorossi con il Real Madrid in casa: "Due partite completamente diverse nel loro sviluppo. Sorprendente, assai, il ko dell'Inter: e prevedibile, ma clamoroso per il modo in cui è avvenuto, quello della Roma. Ma io, e non per andare controcorrente, ho visto qualcosa, anzi tanto di buono, all'Olimpico".

Si parla tanto del livello della Serie A, che non reggerebbe quello dei campionati stranieri, e l'allenatore spagnolo risponde: "Poco allenante? In situazioni estreme si può dire, certo che sì. E comunque è un'analisi che va approfondita, perché Inter, Napoli, Roma e Como sono strutturate secondo parametri distanti, sia dal punto di vista tecnico-tattico che anagrafico. A me sembra un corto circuito momentaneo ma tra martedì e mercoledì si torna in Champions e le risposte arriveranno in fretta".

In ultima battuta, Benitez ha proposto un ragionamento sulla disfatta dell'Inter a San Siro contro Tresoldi e il Bruges: "Non sa vincere in Champions? Però parliamo anche della squadra che è andata in finale per due volte, nel 2023 e nel 2025. È chiaro che stupisce quello zero in classifica, ma l'unica ragionevole perplessità arriva dalle difficoltà mostrare con il Bruges. A me viene il sospetto che si sia trattato di un caso, di una serata storta. Ma c'è un dato sul quale non si può sorvolare: in questa fase iniziale della stagione la difesa ha subito troppo".