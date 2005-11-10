Ufficiale Benjamin Godfrey riparte in prestito: l'Atalanta lo cede ai Glasgow Rangers

Altro addio temporaneo all'Atalanta e all'Italia per Benjamin Godfrey. L'Atalanta ha annunciato l'addio del giocatore, stavolta in direzione Scozia: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Glasgow Football Club il diritto alle prestazioni sportive del difensore Benjamin Godfrey, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Atalanta BC augura a Benjamin le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Scozia".

La carriera di Godfrey dal suo arrivo in Italia: solo una presenza con l'Atalanta in Serie A

L'avventura a Bergamo non è andata come l'ex Everton sognava fino a questo momento: dopo i primi sei mesi in nerazzurro, l'inglese è partito in prestito. Dapprima ha firmato con l'Ipswich Town, poi con lo Sheffield e nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Brondby, in Danimarca.