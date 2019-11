Bennacer: "Siamo il Milan: fermiamo la Juve. Vittoria alla nostra portata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a Ismael Bennacer sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Il centrocampista ha parlato della sfida contro la Juventus di sabato sera: "Siamo il Milan: fermiamo la Juve. La vittoria è alla nostra portata".

Spazio anche all'obiettivo Champions League che l'ex Empoli dice di avere ancora in testa. Per quel che riguarda il personale Bennacer ha affermato: "Mi ispiro a Iniesta e Verratti, li osservo tantissimo. Quando Pirlo giocava ero piccolo e non l'ho visto tanto dal vivo. Boban mi consiglia sempre di ispirarmi a lui".