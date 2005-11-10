Bergomi esalta Nuno Tavares: "Sul secondo gol mi ha ricordato Andy Brehme"

Crollo Juventus allo stadium: la Lazio travolge i bianconeri di Spalletti vincendo 0-3. La squadra di Gattuso passeggia e gode con i gol realizzati da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Dagli studi di Sky Sport a fine gara l'ex difensore, Giuseppe Bergomi, ha commentato a caldo il ko della Juve e dall'altro lato il volo dei biancocelesti.

Queste le parole di Bergomi sul secondo gol della Lazio: lo Zio più che evidenziare gli errori della difesa di Spalletti, esalta le qualità dei giocatori di Gattuso: "Nel secondo gol della Lazio, c'è tanta Lazio. C'è tanta qualità. Cross come quello fatto da Nuno Tavares da li faceva solo Andy Brehme. Cambio di gioco dal terzino al lato opposto, Brehme era il nostro regista esterno. Lucumi doveva stare un po' più su se vedeva che Celik andava verso la sovrapposizione. La difesa si è abbassata troppo.