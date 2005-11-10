Bergomi: "La Juve palleggia bene come il Milan. Caotica nel 1° tempo, ruolo più chiari nel 2°"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 08:34Serie A
autore Giacomo Iacobellis
12.10.2026 08:34Serie A
L'analisi dell'ex difensore sulla prestazione della squadra di mister Luciano Spalletti a Cagliari: 1-1 il risultato finale del match.
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Giuseppe Bergomi, storica bandiera dell'Inter e oggi opinionista televisivo, è intervenuto come di consueto a Sky Sport per analizzare il pareggio della Juventus sul campo del Cagliari (1-1) nella sfida valida per il sesto turno di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni all'emittente sul gioco dei bianconeri.
L'analisi di Bergomi
"La Juventus si vede che palleggia bene, come il Milan. Poi, nel primo tempo, secondo me, con queste continue rotazioni, ha creato a volte anche un po' di confusione. Nel secondo tempo, invece, i ruoli erano chiari: Alajbegovic, Zhegrova e poi le due punte. È vero che venivano dentro il campo, però, con questi cross e tiri, la Juventus ha creato situazioni un po' più chiare, anche se nel primo tempo qualcosa aveva creato".
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