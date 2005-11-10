Bergomi: “L'Italia aveva paura di Doku. Ma deve abituarsi a giocare all'attacco”
L'ex difensore analizza il ko di Bruxelles: “Abbiamo sbagliato troppe pressioni. È una squadra che ti mette in grande difficoltà”
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Beppe Bergomi, seconda voce di Sky Sport per Belgio-Italia, commenta in studio il ko per 4-1 subito stasera a Bruxelles: “Quello delle energie nervose è stato un tema, ma lo sono anche le scelte. Io ho pensato che avessimo paura di Doku, e lo abbiamo raddoppiato. Invece questa squadra va abituata ad avere lì un giocatore più offensivo.
La scelta di Fagioli, che mi era piaciuto tanto in Francia, oggi… Ci sta che dei giocatori, in un’annata, abbiano periodi meno fortunati.
E poi c’è stata un’espressione di Mancini, che ha fatto capire una cosa: sono troppo veloci. Abbiamo sbagliato troppe pressioni con una squadra molto evoluta. C’è tanto lavoro dietro, è una squadra che ti mette in grande difficoltà”.
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