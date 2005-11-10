Bernardeschi illumina il Bologna: sicuri che non ci sia posto in Nazionale?

Una luce in una partita abbastanza noiosa fino alla sua accensione. Rigore a parte, nel terzo 2-0 consecutivo del Bologna in casa del Cagliari c’è soprattutto la firma di Federico Bernardeschi. Tornato in Italia tra lo scetticismo di alcuni dopo l’esperienza canadese, già nello scorso campionato - 4 gol in 29 apparizioni - ha dimostrato di reggere ancora il ritmo. E adesso sta continuando così.

E l’azzurro?

Da quando è tornato, l’ex fantasista della Juventus l’ha detto chiaramente: “Posso ancora essere utile alla Nazionale”. Quello con l’Italia è un discorso interrotto da oltre quattro anni: l’ultima apparizione di Bernardeschi - che nel 2021 è stato campione d’Europa - in azzurro è datata 1° giugno 2022, nella Finalissima persa 3-0 con l’Argentina a Wembley. Poi, nessuna convocazione ulteriore.

Eppure, nel 4-3-3 di Roberto Mancini, c’è un bisogno assoluto di qualità e anche di esterni offensivi. Due cose che Bernardeschi, un classe ’94 che compirà 33 anni, può dare nella sua rinascita bolognese in Serie A.