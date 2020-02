vedi letture

Bologna, Bigon: "Tante assenze? Mai affrontato nulla di simile"

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del momento della squadra a pochi minuti dal calcio d'inizio del match con l'Udinese: "Non mi era mai capitata una situazione simile. Per trovare qualcosa di simile - ha detto a Sky - bisognerebbe spulciare negli archivi. Non abbiamo neanche un calciatore di prima squadra in panchina, penso non fosse mai successo. Abbiamo fiducia negli undici che scendono in campo, siamo convinti di fare un'ottima partita. Ce la giochiamo per vincere".