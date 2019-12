Bologna, casting difensore: piacciono Kjaer e Juan Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna punta il mercato di gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa. Così nel mirino dei dirigenti felsinei c'è Simon Kjaer, difensore centrale del Siviglia attualmente in prestito all'Atalanta. La sua esperienza in nerazzurro è giunta oramai al termine, ma l'opzione non scalda più di tanto. L'altro possibile nome è quello di Juan Jesus, della Roma, che però ha offerte dalla Turchia. Alternativa Mirko Bonifazi, del Torino. Arlind Ismajli, dell'Hajduk Spalato, è osservato: a gennaio però meglio puntare su obiettivi più esperti, spiega Il Corriere di Bologna.