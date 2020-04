Bologna, dalla prossima settimana colloqui con i calciatori per il taglio stipendi

Nessun accordo tra Lega e AIC per il taglio degli stipendi. Come riferisce il Corriere di Bologna, dalla prossima settimana il Bologna comincerà ad effettuare colloqui con i vari calciatori della rosa per iniziare le trattative in tal senso. Una strada che i dirigenti rossoblù non avevano intrapreso e non avrebbero voluto intraprendere, sperando in un accordo collettivo per l’intera serie A.