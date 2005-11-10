Bologna-Inter, i convocati di Palladino: due recuperi ma resta fuori Orsolini
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Simone Bernabei
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16.10.2026 14:30Serie A
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Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Inter in programma sabato alle ore 18 al Dall'Ara. I rossoblù recuperano Theate e Mbangula, mentre restano fuori gli infortunati Orsolini e Holm.
I convocati del Bologna:
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.
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