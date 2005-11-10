Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Pio Esposito con Thuram. Bernardeschi dal 1'

Inter a caccia del riscatto dopo il ko in Champions League contro il Brugge, Bologna alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Lecce. Al Dall'Ara di sfideranno tra meno di un'ora i felsinei e i nerazzurri, con Raffaele Palladino che deve fare a meno di Orsolini, infortunato. Al suo posto ci sarà Bernardeschi. Ancora titolare per Darmian, in una sfida da ex per il difensore, mentre in porta ci sarà Skorupski.

Dall'altra parte il peso dell'attacco sarà tutto su Pio Esposito e Thuram, con Lautaro out. Confermato Josep Martinez tra i pali, così come la difesa a tre formata da Bisseck, Akanji e Bastoni.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: Pessina, Happoene, De Silvestri, Alhassane, Helland, Vitik, Heggem, El Azzouzi, Moro, Amondarain, Libra, Odgaard, Dovbyk, Enem, Mbangula. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Carlos Augusto, Calhanoglu, Mkhitaryan, Spence, Diouf, Stankovic, Bonny, Mosconi. Allenatore: Chivu.