Bologna, la disfatta porta consiglio: in tre con un piede fuori dal club

Sansone, Denswil e Santander sono tre dei protagonisti negativi della sfida persa per 5-1 dal Bologna contro il Milan. Prestazioni condizionate da strafalcioni difensivi, poca applicazione e anche nervi tesi che porteranno il club a fare valutazioni profonde in merito al loro futuro. La sensazione è che tutti e tre possano lasciare il Dall'Ara già nelle prossime settimane, dopo la fine della stagione, con gli emiliani che difficilmente riusciranno ad avere indietro i tanti milioni investiti in precedenza per acquistarli. In ballo anche la posizione di Skorupski e quella dei giovani Skov Olsen e Svanberg, che però potrebbero salutare con la semplice formula del prestito. A riportarlo è il Corriere di Bologna.