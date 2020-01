Bologna, niente Fiorentina per Dominguez. Tesseramento incompleto

Niente Fiorentina per Nicolas Dominguez, che ha effettuato il suo primo allenamento con i compagni prima di capodanno ma che non potrà essere schierato nella sfida del Dall'Ara di lunedì. Mancano alcune carte, documenti che servono al via libera per completare il tesseramento e quindi chiudono alla possibilità di vederlo in campo nel derby contro la Viola. Burocrazia internazionale, spiega il Corriere dello Sport.