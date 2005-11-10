Bologna, Palladino: “Inter troppa qualità in panchina, abbiamo pagato il calo nella ripresa”

Il Bologna prosegue con il suo momento complicato all’interno delle mura del Dall’Ara - dove non vince dallo scorso 12 aprile - e perde 1-3 contro l’Inter. Nonostante il vantaggio di Pobega, i nerazzurro hanno trovato il pareggio prima della fine del primo tempo con Thuram prima che Chivu la risolvesse nel secondo tempo grazie ai cambi. Di Carlos Augusto la rete del sorpasso, con lo stesso brasiliano che poi si è tramutato in assistman per il sigillo di Bonny.

Nel post match il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: “Un vero peccato, usciamo da questa partita con rammarico, il primo tempo è stato ottimo e interpretato con grande voglia e spirito. Abbiamo sprecato le occasioni per raddoppiare, poi non riuscendoci la partita è rimasta aperta”.

“La differenza - prosegue Palladino spiegando il motivo della rimonta subita nel secondo tempo - l’hanno fatta la loro qualità, anche inserita dalla panchina, e il nostro calo fisico. Mi prendo i tanti begli aspetti dei primi 45’ e le tante cose su cui continuare a lavorare viste nella ripresa. Avanti con fiducia”.