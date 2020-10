Bologna, proposto Llorente per l'attacco. Sull'iberico c'è anche la Sampdoria

Nonostante il mercato sia ufficiosamente chiuso, in casa Bologna continuano a circolare voci su un possibile innesto in avanti che libererebbe Federico Santander in direzione La Spezia. Il nome emerso nelle ultime ore sarebbe quello dell'esperto centravanti Fernando Llorente, classe '85, in uscita dal Napoli e accostato anche al club ligure nelle scorse settimane. L'entourage del giocatore infatti avrebbe proposto il giocatore ai felsinei e alla Sampdoria come riporta Bolognasportnews.it.