Bonny chiude la partita al Dall'Ara: 1-3 dell'Inter contro il Bologna all'84'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 19:43Serie A
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17.10.2026 19:43Serie A
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Dopo un gol annullato per fuorigioco arriva la gioia personale per Bonny che chiude la gara del Dall'Ara tra Bologna e Inter. Cambio gioco di Calhanoglu per Mkhitaryan, che ha servito sulla corsa Carlos Augusto: cross basso dell'esterno brasiliano e tap-in dell'ex Parma per l'1-3 all'84'.
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