© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è stato un momento in cui Fabio Borini sembrava destinato al trasferimento in Cina. L'attaccante ex Roma, Sunderland e Liverpool aveva i bagagli pronti per salutare il Milan e approdare in un campionato meno competitivo dal punto di vista tecnico, a fronte di un ingaggio più che importante. Tuttavia il classe '91, col passare dei giorni, sembra essersi preso il Milan. Almeno in questo ultimo periodo anche grazie all'emergenza della formazione di Gattuso, come testimonia la rete che ha sbloccato la situazione a Marassi contro il Genoa. Prima un paio di occasioni non sfruttate appieno, poi il gol che ha spalancato al Milan la porta del successo. Prima gioia in questo campionato per il calciatore di Bentivoglio, che si prepara a vivere una seconda parte di stagione da protagonista. Un gol utile per il morale e per aumentare la sua considerazione di fronte media e tifosi, che hanno festeggiato il successo utile a tornare al quarto posto. La zona Champions è stata riacciuffata, il merito è anche di Borini. A volte troppo bistrattato, ma ancora molto utile alla causa meneghina.