Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"

L'ex portiere Simone Braglia alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, ha parlato di Allegri: "Sul caso De Bruyne sto con Allegri. Gli allenatori però, non solo Allegri, devono far giocare certi giocatori nel loro ruolo per farli rendere al meglio. In troppi casi vedo che non è così. Sto col tecnico, ma se uno ha certe caratteristiche, deve farlo rendere al meglio".

Juve, a Vigo la ribalta col doppio 9. E' una strada da percorrere?

"Credo che continuerà con una punta. Anche per l'avversario che incontra, una Lazio in piena autostima, cerca più equilibrio dietro che davanti. Lì il problema c'è ma la Juve fa risultato comunque, e senza gli infortunati. Io sono convinto che se la Juve starà lì a gennaio, la società andrebbe sul mercato per fare qualcosa".

Milan ci crede in Cisse. Cosa fare?

"Sì, ma dovrebbe giocare anche con Saelemaekers. L'allenatore deve trovargli il ruolo ideale per farli giocare insieme. Ma andiamoci piano con i giudizi. Sicuramente sono positivi, ma l'avversario era ben poca cosa. Torna il campionato e torneranno i problemi".

Inter, continuare con Martinez in porta?

"Sì, perché se si è fatta questa decisione all'inizio, devi continuare, pur negli errori fatti. Se facciamo il bilancio errori-parate, per me ha tenuto comunque in piedi la baracca. Io reputo che sia un buon portiere, non sono d'accordo quando si dice che non sia da Inter, perchè se vediamo gli errori, dovuti a un eccesso di altruismo, non mi sembra che i compagni stessi gli diano una mano per parare e mettersi in evidenza. Oggi qualsiasi altro portiere avrebbe gli stessi problemi, anche con qualità superiori".

Anche Donnarumma ha fatto degli errori:

"Gli errori li possono fare tutti, ma quando li fa il portiere rimane più evidente. Però Donnarumma fa un errore tecnico. Gollini per esempio sui tre cross del Real, quantomeno quello del 4-3 doveva prendere senza problemi. Gli errori di Martinez sono dettati dalla troppa generosità per risolvere un problema che l'Inter ha".

Cosa salviamo dalla settimana europea?

"La Juve per me darà filo da torcere più avanti. Per me lotterà per lo Scudetto, è agganciata alla zona alta già ora. Sul Como non vorrei che ci sia qualcosa. L'arrivo di Kean forse ha cambiato qualcosa. E' involuto".