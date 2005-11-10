Il Milan continua la sua striscia positiva in campionato e lo fa battendo (e convincendo) contro il Frosinone, la squadra forse più in forma del momento. E a parlare di questo è stato alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia: "Questo Milan è un avversario pericoloso, sta acquisendo consapevolezza e autostima. Ha vinto una partita contro una squadra che temevano tutti, meritando e facendo un risultato eclatante. Questa è ancora più autostima nel gruppo".

Roma, ha dato più Gasperini a Malen o viceversa?

"Gasperini ha valorizzato Malen, ma non è solo Malen. E' tutta la Roma. La rosa non è migliore dell'Inter ma rende di più perché ha un'identità che i nerazzurri non hanno".

Juve, Spalletti ha ribadito che vuole un centravanti:

"E' una situazione psicologica in cui si è infilato e nella quale si capisce che è in sofferenza. E' plausibile lo sfogo, che non può essere indirizzato ai tifosi. Se è indirizzato allo spogliatoio, rovina un po' l'armonia. Non sono per questi sfoghi, poi il gruppo non ti segue. Sono tanti giocatori, quando lo fai a più giocatori che non ottengono i risultati, poi non sei credibile ai loro occhi. E' vero che è uno sfogo rivolto alla società ma indirettamente anche alla rosa".

L'Inter può credere anche così allo Scudetto?

"Ci sono talmente tante partite ancora. L'Inter in ogni partita subisce dai 10 ai 15 tiri in porta. Il portiere ha tenuto in piedi la baracca fino a quando ha potuto. Una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può subire così tanto. Neanche il Milan, con una difesa rabberciata, subisce tutti questi tiri. Forse solo col Como non è stato così. L'Atalanta ieri ha tirato 10 volte, vuol dire che manca qualcosa in qualche reparto".