Brescia, asta per Tonali in estate: ci sono anche PSG e Man City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate si scatenerà un'asta di mercato per Sandro Tonali con Inter e Juventus interessate in Serie A ma anche con PSG e soprattutto Manchester City che potrebbero inserirsi. Pep Guardiola sta seguendo il giocatore e vorrebbe portarlo in Premier, mentre i francesi vorrebbero provare a replicare l'operazione che anni fa portò Verratti a vestire la maglia del club parigino. A riportarlo è Sky Sport.