Cacciamani snobba la Roma: "Per me c'è solo il Torino, ho sempre voluto restare"

Alessio Cacciamani, esterno del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 in casa del Parma: "Cerco di lavorare quotidianamente per fare il salto di qualità. Il passaggio dalla Serie B alla Serie A è importante, provo a lavorare sotto tutti i punti di vista, mettere dentro più tipologie di giocate, il mister e lo staff mi aiutano".

C'è un qualcosa in particolare che vuole migliorare di più?

"Penso la precisione nell'ultima giocata, quella devo cercare di metterla dentro".

Quest'anno c'è la maturità.

"Sì, adesso faccio un po' fatica perché vado la sera, ma cerco di conciliare tutti gli impegni".

Oggi vale 25 milioni di euro sul mercato.

"C'è tanto da lavorare, il valore di mercato è una cosa relativa. Non mi do limiti, ma devo migliorare tanto".

Che cosa ha pensato quando era stato accostato alla Roma in estate?

"Era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere, sono cose nuove che devo imparare a gestire. La mia idea e la mia volontà è sempre quella di rimanere al Torino, sono affezionato ai granata, sono cresciuto qua, c'è solo il Torino per me".