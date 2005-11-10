Cagliari-Bologna, i convocati di Palladino: out Holm, Orsolini e Piccoli
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 14:27Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
23.10.2026 14:27Serie A
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Alla vigilia della sfida contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena, il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino per domani. Ancora assenti, come per la gara contro l'Inter della settimana scorsa, sia Emil Holm che Riccardo Orsolini, ai quali si è aggiunto anche Roberto Piccoli.
L'elenco completo
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard.
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