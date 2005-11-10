Cagliari, tra poco la conferenza stampa di Pisacane prima del match contro il Bologna

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Cagliari, tra poco la conferenza stampa di Pisacane prima del match contro il BolognaLive TMW
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 12:45Serie A
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23.10.2026 12:45Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, prima della partita di Serie A contro il Bologna.
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12.35 - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa al Crai Sport Center alla vigilia della sfida contro il Bologna. Inizio previsto alle ore 12.45.
12.45 - Qualche minuto di ritardo per Pisacane.
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