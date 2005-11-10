Cagliari, i convocati di Pisacane per il Monza: out i lungodegenti Felici, Idrissi e Trepy
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 17:11Serie A
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18.10.2026 17:11Serie A
Per quanto riguarda gli altri assenti, i giovani Akarakiri, Grandu e Sugamele sono stati invece arruolati con la Primavera.
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Sono venticinque i rossoblù a disposizione di mister Fabio Pisacane per il match dello stadio “Brianteo” contro il Monza, in programma lunedì 19 ottobre alle ore 18.30. Di seguito la lista dei convocati del Cagliari.
I convocati del Cagliari
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Zé Pedro, Kofler, Aurelio, Juan Rodriguez, Mina, Sugawara, Obert.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Cagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Mendy, Fadera, Maldini.
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