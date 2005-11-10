Cagliari, Gagliardini: "Importante mettere minuti nelle gambe. Torneremo a toglierci soddisfazioni"

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Cagliari Roberto Gagliardini ha parlato dopo il ko contro il Bologna di ieri:

Come riparte il gruppo?

"Lavorando, per fortuna abbiamo una partita subito importante con la Roma. Dobbiamo ripulire la testa a ripartire".

Cosa è mancato col Bologna?

"Una partita molto tattica nel primo tempo, nel secondo poi l'hanno sbloccata su palla inattiva e l'hanno messa in discese. Noi non siamo riusciti ad essere pericolosi".

A livello personale come sta?

"Per me è importante mettere minuti. C'è fiducia nel lavoro, sono contento di come mi sto allenando e piano piano entrerò nei meccanismi ancora meglio e torneremo a toglierci delle soddisfazioni".