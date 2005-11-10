Cagliari, Gagliardini: "Importante mettere minuti nelle gambe. Torneremo a toglierci soddisfazioni"
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Simone Bernabei
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Oggi alle 13:52Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 13:52Serie A
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Ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Cagliari Roberto Gagliardini ha parlato dopo il ko contro il Bologna di ieri:
Come riparte il gruppo?
"Lavorando, per fortuna abbiamo una partita subito importante con la Roma. Dobbiamo ripulire la testa a ripartire".
Cosa è mancato col Bologna?
"Una partita molto tattica nel primo tempo, nel secondo poi l'hanno sbloccata su palla inattiva e l'hanno messa in discese. Noi non siamo riusciti ad essere pericolosi".
A livello personale come sta?
"Per me è importante mettere minuti. C'è fiducia nel lavoro, sono contento di come mi sto allenando e piano piano entrerò nei meccanismi ancora meglio e torneremo a toglierci delle soddisfazioni".
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