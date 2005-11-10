Cagliari, Gagliardini: "Non ci sono facce abbattute. Oggi l'episodio è andato a sfavore"

Roberto Gagliardini, centrocampista del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 contro il Bologna, come riporta centotrentuno: "Una partita molto tattica, due squadre equilibrate, poteva essere decisa da un episodio e loro hanno trovato il vantaggio da palla inattiva. Abbiamo provato a pareggiarla, ma non ci siamo riusciti“.

Il secondo tempo non è stato dei migliori.

“Dovremo analizzare anche questa sconfitta dopo quella di Monza. Anche oggi bene il primo tempo, ma dobbiamo avere più attenzione nel secondo tempo come successo sia oggi che a Monza. Oggi l’episodio è andato a sfavore nostro e non siamo riusciti ad agguantare il pareggio“.

Prossima sfida contro la Roma, è una partita impossibile?

“Oggi abbiamo provata anche a giocarla e avevamo il pallino del gioco, purtroppo è andata così, ma siamo pronti per la sfida di martedì e fare un’ottima partita a Roma“.

Com'è la sua condizione?

"Fisicamente sto bene, mi alleno regolarmente con la squadra e capisco ciò che chiede il mister. Cerco di dare il mio contributo anche nello spogliatoio, dando consigli in base alla mia esperienza e cerco di imparare anche io dal mister e dai compagni. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. A Roma vogliamo fare una grande partita”

Il morale è a terra?

“Non ci sono stati troppi sorrisi quando abbiamo vinto, non ci sono facce abbattute ora. La squadra ha lavorato forte anche questa settimana per diminuire gli errori che abbiamo fatto“.