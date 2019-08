© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini, terzino del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua nuova avventura al Cagliari: "L’ho detto anche alla prima conferenza, non mi sentivo di passaggio: spero di averlo dimostrato in campo".

L'esterno rossoblù ha evidenziato anche il suo rapporto con Nainggolan: "Lo incontrai 4-5 anni fa quando mi allenavo con la prima squadra, è sempre stato disponibile e ho un ricordo positivo di quel periodo. Penso sia un dato di fatto, il Cagliari può fare qualcosa di grande visti gli acquisti. C'è un gran progetto".