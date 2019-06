Cagliari, per Barella-Inter la richiesta è 35 milioni più Bastoni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto scrive oggi La Nuova Sardegna in edicola l’Inter accelera per Nicolò Barella. In settimana è previsto un incontro tra Ausilio e il presidente Giulini per provare a dare gambe a una trattativa che si trascina da mesi. Ma se l’Inter tirerà troppo sul prezzo, l’operazione è destinata a naufragare. Il patron rossoblù non molla sulla quotazione: per lui il centrocampista vale 50 milioni di euro. Se venissero offerti 35 milioni cash più l’intero cartellino del difensore Alessandro Bastoni, la situazione potrebbe sbloccarsi.