Cagliari, Pisacane su Luperto: "Prestazioni non all'altezza, domani potrebbe giocare"

Vigilia di campionato per il Cagliari, atteso dalla sfida contro la Lazio che chiuderà la 10^ giornata. Nella conferenza stampa tenuta oggi, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha toccato vari argomenti tra cui la situazione legata a Sebastiano Luperto (finito indietro nelle gerarchie nelle ultime settimane).

Le parole del mister sull'esperto centrale difensivo: "Luperto è un giocatore importante, l’anno scorso è stato un leader. Io vivo il quotidiano, e non ci sono state delle prestazione all’altezza ma questo non vuol dire che sia uscito solo per questo. Luperto è stato fuori quattro giorni e ha saltato le tre gare in una settimana. Una scelta che ha compromesso tutto, non avendo Mina e Luperto ho dovuto cambiare modulo e strategia. Senza di loro facciamo più fatica in difesa, senza di loro si cerca di fare meno danni possibili. L’ho visto comunque sereno. Domani potrebbe giocare dall’inizio, lui non è mai stato un caso".