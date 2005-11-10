Cagliari, Pisacane: "Tornati sulla terra. Chiedo scusa a chi ha visto questo scempio"

Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa dal suo Cagliari in casa del Monza per 4-0. Queste le sue parole: "Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere. Non li abbiamo rappresentati. Ho visto molto bene dall'alto e cosa devo correggere. Cosa ha recepito la squadra? Ancora non ho visto i ragazzi. Siamo tornati sulla terra, e contro una squadra della quale sapevamo tutto avremo dovuto fare meglio. Questa squadra non appartiene ai 1440 che erano presenti sugli spalti".

Come si resetta?

"Detto a caldo cosa non farei mi pare illogico. Ho scelto quegli undici perchè pesavo fosse il meglio da offrire in quel momento. Ora dobbiamo riprendere a pedalare. Sappiamo qual è il nostro campionato. Mi auguro sia solo qualcosa di passeggero".

Mancato atteggiamento?

"Ogni squadra è lo specchio del proprio allenatore. Parto sempre da un principio di carattere generale: l'atteggiamento. Devi avere anzitutto uno spirito battagliero, ed oggi non c'è stato per nulla. Provo rabbia nel vedere una squadra che non sembrava una squadra. Onore al Monza per quanto ha fatto. Devo e dobbiamo fare mea culpa, non c'entra nulla il fatto che ero in panchina oppure no".

Come analizza la partita?

"Nel primo tempo abbiamo fatto la partita. Non abbiamo sofferto la pressione avversaria, ma a prescindere da tutto non posso trovare cose positive dopo un finale del genere. Io voglio portare il Cagliari alla salvezza, ma in maniera diversa rispetto allo scorso anno. Non voglio rispondere in maniera dura alle domande, ma è normale che quando fai partite del genere si è arrabbiati. Nelle altre gare c'era uno spirito diverso, e questo non mi va giù".

Come giudica la prestazione del Monza?

"Ha fatto una partita che sapevamo avrebbe fatto. Ha messo un atteggiamento di una squadra che si deve salvare. Basta analizzare i goal. Faccio loro i compimenti perché sa che campionato che deve fare. Anche a Roma in dieci uomini ha fatto la partita che avrebbe dovuto fare"