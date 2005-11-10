Cagliari, ripresi gli allenamenti ad Assemini in vista del Bologna: personalizzato per Trepy

Mettersi alle spalle la sconfitta pesante sul campo del Monza. E’ l’obiettivo del Cagliari che è tornato in campo subito ad Assemini per mettere nel mirino il prossimo match di campionato. Sabato alle 15 la squadra di Fabio Pisacane affronterà alla Unipol Domus il Bologna di Raffaele Palladino per l’ottava giornata di campionato. Caccia ai tre punti per gli isolani che vogliono continuare a mettere fieno in cascina in vista del prosieguo della stagione e confermarsi naturalmente come sorpresa del campionato. Dimostrando soprattutto che l'ultimo passo falso è stato solo un incidente di percorso.

Gruppo diviso in due alla ripresa

I rossoblù sono stati divisi in due gruppi nel corso della seduta svoltasi al CRAI Sport Center. Chi ha giocato all’U-Power Stadium ha svolto un lavoro di scarico in palestra mentre il resto della truppa ha effettuato una sessione di allenamento regolare sul terreno di gioco. Esercizi incentrati sulla tecnica e lavoro aerobico sono stati il menù per coloro i quali non sono scesi in campo, o comunque hanno giocato meno, contro i brianzoli di Ivan Juric.

Trepy si allena a parte

Come si legge sul sito ufficiale della società, Yael Trepy prosegue il suo lavoro personalizzato. Per domani 21 ottobre è prevista una nuova sessione pomeridiana di lavoro.