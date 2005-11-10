Cairo: "Non abbiamo parlato di Malagò in Assemblea. Calendario? Pensiamo al tennis..."TMW
Alessio Del Lungo
Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, dopo l'Assemblea di Lega Serie A, pronunciandosi così sulla vicenda riguardante l'attuale commissario della FIGC: "Di Malagò non ne abbiamo neanche parlato".
La preoccupa l'andamento delle italiane in Champions League?
"È stata una giornata un po' difficile, la Roma stava per vincere anche bene. È un percorso lungo, c'è ancora tempo per recuperare".
Il dato su quante persone guardano la Serie A indica che gli ascolti sono in calo.
"Lievemente, risaliremo. C'è un calcio molto più divertente, le partite durano di più, c'è stato solo uno 0-0... Ci si lamentava che si giocava poco a livello di minutaggio, ora si gioca di più e direi che va bene".
L'AIC ha risposto a Sarri, che sostiene che oggi si giochi troppo.
"Quello è sempre il solito tema, se pensiamo al tennis...".
Su Malagò dunque non aggiunge niente?
"Non si è mai parlato di Malagò, assolutamente".