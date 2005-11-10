Sassuolo, Caleta-Car: "Le responsabilità mi piacciono, aspettiamo Leysen"

Duje Caleta-Car, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara sul campo del Frosinone: "Mi piacciono le responsabilità, ho giocato in tanti campionati internazionali. Sono qui per questo".

Vuoi mandare un messaggio a Leysen?

"Sì, naturalmente, lo aspettiamo perché ha una grande mentalità: è un vero combattente. Gli auguro di tornare in campo il prima possibile".