Sassuolo, Caleta-Car: "Le responsabilità mi piacciono, aspettiamo Leysen"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:15Serie A
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16.10.2026 20:15Serie A
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Duje Caleta-Car, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara sul campo del Frosinone: "Mi piacciono le responsabilità, ho giocato in tanti campionati internazionali. Sono qui per questo".
Vuoi mandare un messaggio a Leysen?
"Sì, naturalmente, lo aspettiamo perché ha una grande mentalità: è un vero combattente. Gli auguro di tornare in campo il prima possibile".
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