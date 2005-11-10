Caleta-Car: "Al Sassuolo ci sono qualità, Matic mi ha parlato solo bene. Milan? Sarà difficile"

Duje Caleta-Car si è presentato oggi come nuovo giocatore del Sassuolo e lo ha fatto parlando ai canali ufficiali del club neroverde: "Quando ero giovane seguivo la Serie A. Tanti giocatori croati mi avevano parlato benissimo del campionato e quando è arrivata l'opportunità di venire qui sapevo che si trattava di un buon club. Ho parlato con Nemanja e mi ha detto solo cose positive, ci si può divertire giocando a calcio".

Le aspettative

Caleta-Car non si nasconde: "Mi sento forse nella migliore forma possibile, fisicamente e mentalmente. Ho anche tanta esperienza in più. Voglio portare tutto questo in campo e aiutare i miei compagni. Al Sassuolo abbiamo tante qualità e nelle partite giocate finora ho visto una squadra davvero forte. Il mio obiettivo è aiutare i compagni, giocare il miglior calcio possibile e arrivare nella posizione migliore".

La sfida all'idolo

Caleta-Car parla anche del match contro il Milan e contro Luka Modric, suo ex compagno di Nazionale: "Non ho ancora parlato con lui. Sappiamo tutti che è una leggenda per la Croazia e per il calcio mondiale. Sono orgoglioso di aver trascorso tanti anni insieme a lui e di aver imparato tanto. Dobbiamo essere grati per quello che ha fatto per il nostro Paese e per il calcio. Sappiamo che sarà una partita difficile. Hanno cambiato allenatore e hanno nuove idee, ma noi ci prepareremo. In casa siamo forti, possiamo lottare contro chiunque e dobbiamo scendere in campo con questa mentalità".