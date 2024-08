Cambiaso: "Motta trasmette voglia e determinazione. Dedico il gol alla mia famiglia"

Andrea Cambiaso, ha commentato la vittoria della Juventus per 3-0 contro il Como all’Allianz Stadium nella prima giornata del campionato di Serie A. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del difensore bianconero in diretta.

Raccontaci questa serata? Dedica per il gol?

"Gol da sogno? Ne ho fatti pochi. Dedico al gol alla mia famiglia, perchè non mi hanno mai fatto mancare nulla e sono qui per loro. Abbiamo fatto fatica i primi 20 minuti, poi ci siamo sbloccati. È stata una bella serata".

Sembravate più affamati rispetto allo scorso anno...

Questo non penso. Abbiamo sempre avuto voglia e fame. Il mister ci trasmette voglia e determinazione. Tutti i ragazzi che giocavano in Next Gen, e oggi non si è vista la differenza. Sembravano e sono giocatori da prima squadra. Mbangula e Savona hanno fatto una grande partita e questo dimostra la voglia del gruppo".

Cosa ti chiede il mister? È cambiato rispetto ai tempi di Bologna?

Mi sta chiedendo di giocare a calcio. Non c'è nulla di particolare. Ci chiede di occupare bene il campo e giocare bene a pallone. Fare le cose insieme, che è più facile. Nessuna richiesta particolare. Rispetto a Bologna l'ho visto ancora più determinato e questo può solo che fare bene".

Un pensiero sulla Serie A?

"Una giornata non determina gli equilibri del campionato. Il mister ci chiede di lavorare solo al presente, perché da lì costruisci il futuro. Recuperiamo le energie, poi pensiamo al futuro. Il Verona è partito abbastanza bene, sarà difficile…"

Ti ha impressionato in particolare un nuovo arrivato?

"Nessuno, perchè tutti hanno dimostrato di avere grande fame. Con questa determinazione è più facile lavorare con loro. Tutti mi hanno impressionato per la loro fame e voglia".