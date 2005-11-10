Caos Arsenal, i rinnovi di Rabiot e Cisse, retroscena Frattesi: le top news delle 13

Tra le tante storie dentro Juventus-Lazio ce n'è una che riguarda direttamente Davide Frattesi. In estate la Juventus aveva provato a portarlo a Torino, ma l'ex Inter ha scelto una strada differente: tornare alla Lazio, assumendosi nuove responsabilità e seguendo il legame con il club nel quale era cresciuto. Frattesi ha così preferito il ritorno a casa alla possibilità di vestire la maglia bianconera e adesso si prepara ad affrontare la Juventus in uno scontro importante per le zone alte della classifica. Una partita inevitabilmente particolare per il centrocampista, diventato uno degli uomini di riferimento della formazione biancoceleste dopo la scelta compiuta durante il mercato estivo. Quello bianconero, peraltro, è un avversario contro il quale Frattesi conserva un ricordo speciale. Come ricorda Il Messaggero, nell'ottobre del 2021, quando indossava la maglia del Sassuolo, realizzò il primo gol della vittoria per 2-1 ottenuta a Torino. Una rete che lo stesso centrocampista ha successivamente indicato come una delle più emozionanti della sua vita. Adesso proverà a lasciare nuovamente il segno, questa volta con la maglia della Lazio.

Anche con Ruben Amorim il Milan viaggia nel segno di Adrien Rabiot. Se ci fosse stato bisogno di ulteriori conferme, in Europa League il francese ha partecipato attivamente ai tre gol del giovane Alphadjo Cisse, cui ha servito l'assist per la terza rete, ma per il quale ha anche avviato le prime due azioni che hanno portato alle prime due marcature. Come riporta il Corriere dello Sport ora sono in ballo discussioni per il rinnovo del contratto fino al 2030 e la società conta di firmare il prolungamento entro la fine del 2026. Secondo il quotidiano, I primi contatti con la madre del giocatore sono già avvenuti, il pressing del club è totale e dopo la firma di Pavlovic, avvenuta in settimana, dovrebbe arrivare anche quella del francese. Il Milan vuole legare a sé anche il futuro di Alphadjo Cisse. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è in programma il primo incontro tra il club rossonero e i rappresentati della CАA Base (l'agenzia che ne cura gli interessi). L'obiettivo è quello di riconoscergli un aumento dello stipendio (ora non molto superiore ai 500.000 euro a stagione) e di allungare il contratto (ora è fino al 2029, la volontà sarebbe di prolungare oltre il 2030). Fumata bianca possibile prima di Natale.

Un caos nell'Arsenal: il club ha deciso di licenziare 60 dipendenti per ridurre i costi. Una scelta che ha fatto discutere anche alla luce del fatto che solo pochi giorni fa è stato ufficializzato il rinnovo del tecnico Mikel Arteta a più di 20 milioni di euro a stagione fino al 2030, che lo ha fatto diventare l'allenatore più pagato in Premier League. I risparmi stimati sono tra i cinque e i sette milioni di sterline annui, lo stesso Arteta in conferenza stampa si è difeso: "Mi è stato spiegato in che cosa consisteva l'analisi condotta a livello di club, con l'intento costante di evolversi per migliorare. È necessario prendere alcune decisioni per assegnare alle persone i ruoli giusti e continuare a investire per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e ottenere il successo che desideriamo -. Questo mi è stato spiegato. Ovviamente non sono la persona giusta per rispondere a questa domanda. Questo è certo. E spero che tutti lo rispettino".