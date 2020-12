Caso Juventus-Napoli, domani l'udienza del Collegio di garanzia dello sport. Esito in serata

E' fissata per domani, 22 dicembre, l'udienza del Collegio di garanzia dello sport in merito al ricorso del club azzurro circa la sconfitta a tavolino comminata dal Giudice Sportivo riferita a Juventus-Napoli, gara in programma lo scorso 4 ottobre e mai disputata. Il caso verrà discusso alle 14:30, a sezioni riunite, con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. De Laurentiis ha affiancato a Grassani l'avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. Ricordiamo che FIGC e Juventus hanno scelto di non costituirsi, come accade quando ci sono contenziosi tra due club, e non porteranno dunque elementi nuovi in sede dibattimentale. L'esito è atteso già in serata.