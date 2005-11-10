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Celik e Nico ai box, Spalletti deve inventarsi una nuova Juve

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
24.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
La Juventus perde anche Celik e Nico Gonzalez per infortunio: Spalletti deve fare i conti con una lunga emergenza alla vigilia della sfida contro il Lecce
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, oggi, si preparerà in vista della gara contro il Lecce. I bianconeri già da ieri hanno messo nel mirino la sfida contro i giallorossi, ma chi ha giocato giovedì ha svolto una seduta defaticante. Dunque, di fatto, Spalletti solo oggi farà alcune prove in vista della gara contro il Lecce. In ogni caso, il tecnico di Certaldo non avrà grandi margini di manovra, visto che gli infortunati sono davvero tanti.

Juventus, altri due infortuni: Celik e Nico Gonzalez salteranno cinque gare

La Juventus, ieri, ha fatto i conti con altri due stop. Infatti, Zeki Celik e Nico Gonzalez venerdì sono stati al JMedical e l’esito degli esami è stato impietoso. La Juventus ha infatti diramato un bollettino medico sulle loro condizioni fisiche che non lascia scampo: “Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi”. Due assenze pesanti che complicano ulteriormente i piani di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni. Entrambi i giocatori, infatti, salteranno le gare contro Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina. Una serie di partite importanti nelle quali l’allenatore bianconero dovrà trovare soluzioni alternative per sopperire alle assenze. Il problema riguarda soprattutto la possibilità di mantenere un assetto equilibrato, considerando le tante indisponibilità già presenti in rosa. In ogni caso Nico Gonzalez non si è lasciato abbattere dall'infortunio e su Instagram ha spiegato: "Non ho voglia di buttarmi giù dalla barca. Tornerò più forte e con più voglia. Fino alla fine". Spalletti dovrà quindi valutare attentamente le condizioni dei giocatori a disposizione e capire su chi poter contare per affrontare un calendario impegnativo. La preparazione alla sfida contro il Lecce diventa così ancora più complicata, con poche possibilità di intervenire sulla formazione senza modificare gli equilibri della squadra.

Juventus, è crisi totale: Spalletti deve trovare una soluzione

La crisi della Juventus sembra non avere fine, né in campo né fuori. Infatti, i bianconeri hanno dovuto fare i conti anche con gli stop di Nico Gonzalez e Celik. Questi due giocatori si aggiungono alla già lunga lista degli infortunati, che è composta da Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Ekhator e Conceicao. Perciò Spalletti non ha grandi margini di manovra a livello di formazione. Di certo, non si potranno rivedere le stesse cose viste contro il Rennes. Giovedì la Juventus non ha giocato bene e anche sull’atteggiamento della squadra ci sarebbe molto da dire. La prestazione europea ha lasciato diversi interrogativi, sia sul piano del gioco sia su quello della personalità mostrata in campo. Adesso è il momento di cambiare passo, perché la squadra ha bisogno di risposte concrete già dalla prossima partita. La sfida contro il Lecce rappresenta un’occasione importante per provare a invertire la rotta, anche se l’emergenza infortuni rischia di condizionare pesantemente le scelte dell’allenatore. Spalletti dovrà lavorare con gli uomini a disposizione, cercando di restituire compattezza e fiducia a un gruppo che attraversa una fase particolarmente delicata. Non basterà, però, intervenire soltanto sugli aspetti tattici: servirà anche una reazione sul piano mentale. Adesso è il tempo di svoltare, in campo e anche fuori, per evitare che un ambiente già saturo dopo un avvio di stagione difficile arrivi al collasso definitivo. La Juventus è chiamata a reagire, perché continuare su questa strada rischia di compromettere ulteriormente il percorso della squadra. Tra risultati deludenti, prestazioni poco convincenti e nuovi infortuni, la situazione si fa sempre più complicata. Il match contro il Lecce potrebbe diventare un passaggio fondamentale per capire se i bianconeri siano in grado di ritrovare la strada giusta.

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