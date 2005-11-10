Celta ancora ko in Europa, anche con la Juve. Alvarez sbuffa: "Non ce lo meritiamo"

Il Celta Vigo non riesce a sorprendere la Juventus al Balaìdos. Per un momento, nel primo tempo, gli spagnoli si sono portati in vantaggio sui bianconeri, prima di assistere al ribaltone della truppa di Luciano Spalletti, al 18' con la firma di Hugo Alvarez. Al termine della sconfitta casalinga per 1-2 allo scadere, il centrocampista spagnolo è intervenuto ai microfoni di Movistar per esprimere il proprio rammarico dopo l'incontro di Europa League.

Le parole

"Abbiamo giocato una grande partita e non ci meritiamo questo risultato", ha esordito. "Dobbiamo prenderne atto e continuare a lavorare affinché arrivi la vittoria". Sul suo primo gol in una competizione europea: "Abbiamo combinato davvero bene. Sono giocate che riproviamo spesso in allenamento e ringrazio i miei compagni che me l'hanno resa facilissima".

Tempo di reagire

Il Celta dovrà rialzarsi il prima possibile, dopo aver incassato il secondo ko di fila in Europa League (il primo con l'Omonia): "È chiaro che dobbiamo iniziare a vincere. Questa competizione è durissima e sappiamo che senza conquistare i tre punti rimaniamo fuori. Andremo con tutto quello che abbiamo nella prossima partita". Infine, sugli aspetti positivi: "Abbiamo buone sensazioni. Abbiamo lottato ad armi pari contro un grande rivale. È con questo che dobbiamo rimanere e lavorare per correggere i piccoli errori".