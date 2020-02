vedi letture

Centoundici milioni di clausola: il punto sull'assalto del Real a Lautaro

Il Real Madrid all'assalto di Lautaro Martinez. Un nome che mette tutti d'accordo in casa delle Merengues: Zinedine Zidane, i senatori, Florentino Perez. Il placet presidenziale è arrivato: a luglio i Blancos possono attivare la clausola da 111 milioni di euro presente nel contratto del Toro, l'entourage è già stato avvisato. L'Inter, dal canto suo, cerca di aumentarla o di toglierla dal nuovo accordo ma la forbice tra richiesta e offerta sul contratto è ampia: Martinez chiede 8 milioni, stipendio da top, Marotta e Ausilio dicono di no.

Cessione possibile, scoglio extracomunitari Così la cessione resta possibile. Lautaro Martinez via alla clausola, destinazione Madrid. Dall'altra parte il Barcellona resta interessato ma ha davanti le elezioni e le questioni interne scuotono la società più della campagna trasferimenti. Per questo Florentino vuole accorciare i tempi, provando a trovare l'accordo con l'entourage, attivando poi la clausola a luglio. Il problema al momento sono gli extracomunitari in rosa. I posti, tre, sono coperti da Vinicius, Eder Militao e Rodrigo. A questi si aggiungerà Reinier, preso dal Flamengo a gennaio. Vinicius potrebbe prendere tra una stagione il passaporto comunitario ma per adesso, per l'assalto a Lautaro Martinez, servirebbe la cessione di uno tra Vinicius, Rodrygo e Militao.