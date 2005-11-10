Champions, gli arbitri delle italiane: al Napoli lo spagnolo Sanchez, alla Roma lo svizzero Scharer
Niccolò Righi
La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide di Champions League in programma martedì, valide per la terza giornata della competizione europea. Tra gli incontri in calendario figurano quelli che vedranno protagoniste Napoli e Roma, entrambe chiamate a cercare punti importanti per il proprio percorso. Entrambe le partite si disputeranno alle ore 21.
Napoli-Bodo/Glimt, dirige lo spagnolo Sanchez
Sarà José María Sanchez a dirigere Napoli-Bodo/Glimt, in programma martedì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Per la formazione di Allegri si tratta di un appuntamento importante, con la necessità di cambiare passo dopo un avvio europeo complicato. Il Napoli ha infatti rimediato due sconfitte nelle prime due gare della competizione: la prima all’esordio contro l’Arsenal, la seconda in trasferta sul campo del Villarreal.
Roma-Slovan Bratislava, c’è lo svizzero Scharer
Per la Roma, impegnata allo stadio Olimpico contro lo Slovan Bratislava, la UEFA ha invece scelto Sandro Scharer. Il direttore di gara svizzero arbitrerà una sfida nella quale i giallorossi cercheranno di ritrovare continuità dopo un inizio di Champions League in chiaroscuro. La squadra capitolina ha esordito con un pareggio per 1-1 sul campo del Fenerbahce, prima di incassare una sconfitta contro il Real Madrid. Una partita che ha lasciato inevitabilmente rimpianti, considerando che la Roma era riuscita a portarsi avanti sul 3-1 prima di subire la rimonta degli spagnoli negli ultimi minuti di match.