© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Ajax vince a Lille e gode: lancieri primi in classifica ma i giochi non sono ancora fatti: basterà non perdere la prossima partita contro il Valencia e gli uomini di Ten Hag andranno agli ottavi di finale. Gli spagnoli, pareggiando contro il Chelsea, sono in vantaggio negli scontri diretti sugli inglesi. Che dalla loro avranno il turno più agevole: fra due settimane a Stamford Bridge contro il Lille già eliminato.

LILLE-AJAX 0-2 - 2' Ziyech, 59' Promes

VALENCIA-CHELSEA 2-2 - 40' Soler (V), 41' Kovacic (C), 50' Pulisic (C), 82' Wass (V)

Classifica:

AJAX 10

VALENCIA 8

CHELSEA 8

LILLE 1