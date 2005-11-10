In Champions non è la stessa Inter della Serie A: a fine primo tempo 0-0 con lo Shakhtar

Nonostante un primo tempo giocato di fatto quasi in una sola metà campo, all'intervallo è ancora fermo sullo 0-0 il punteggio tra Inter e Shakhtar Donetsk, nella partita che vale per la 3^ giornata di Fase Campionato della Champions League.

Bonny insieme a Thuram

Chivu risolve i dubbi sul portiere confermando ancora una volta Martinez al netto degli errori recenti e regala anche l'esordio dal 1' in nerazzurro a Spence, scegliendo infine Bonny e non Pio Esposito come partner d'attacco per Thuram dall'inizio. Il francese figlio d'arte arriva al tiro già dopo 3 minuti ma trova Riznyk pronto nell'intervento: è l'avvio di una serie di iniziative nerazzurre che però non trovano lo sviluppo desiderato.

Occhio alla crescita ucraina

I più intraprendenti saranno poi Bonny e Calhanoglu, con il primo che è l'unico altro nerazzurro a sporcare i guantoni di Riznyk. Ogni tanto si fanno vedere anche gli ucraini, in crescita con il passare dei minuti e capaci di arrivare a impegnare Martinez con un colpo di testa di Bondar al 40' sul quale il portiere spagnolo risponde presente. Se in Serie A domina, in Champions League ancora no: stiamo vedendo un'altra Inter in Europa e lo 0-0 a fine primo tempo con lo Shakhtar ne è testimonianza.

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