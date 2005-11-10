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Champions League, la classifica dopo le gare di oggi: PSG primo, Napoli in zona playoff

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 23:08Serie A
20.10.2026 23:08Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Bel balzo della Roma, che con il successo sullo Slovan Bratislava sale momentaneamente alla tredicesima posizione nella classifica della League Phase di Champions. Il Napoli entra in zona playoff, guida sempre il Paris Saint-Germain.

Champions League, la classifica

1. PSG 9 punti (+8 differenza reti)
2. Liverpool 9 (+6)
3. Stoccarda 7 (+5)
4. Aston Villa 6 (+7)*
5. Barcellona 6 (+6)
6. Manchester City 6 (+4)
7. Sporting 6 (+4)*
8. Arsenal 6 (+4)*
9. Real Madrid 6 (+2)*
10. Betis 6 (+2)*
11. Borussia Dortmund 6 (+1)
12. Bayern Monaco 4 (+5)*
13. Roma 4 (+3)
14. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*
15. Atlético Madrid 3 (+1)
16. PSV 4 (0)
17. Como 3 (+2)*
18. Manchester United 3 (+2)*
19. Villarreal 3 (0)
20. Club Brugge 3 (0)*
21. Lens 3 (-1)*
22. Napoli 3 (-2)
23. RB Lipsia 3 (-2) *
24. Feyenoord 3 (-3)*
25. Sabah Baku 3 (-3)
26. Bodo/Glimt 3 (-5)
27. AEK 3 (-5)
28. Fenerbahce 2 (-6)
29. Viking 1 (-2)*
30. Slavia Praga 1 (-3)
31. Inter 0 (-2)*
32. LASK 0 (-4)*
33. Porto 0 (-4)
34. Lilla 0 (-4)*
35. Galatasaray 0 (-5)*
36. Slovan Bratislava 0 (-12)

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