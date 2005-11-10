Champions League, la classifica dopo le gare di oggi: PSG primo, Napoli in zona playoff
Bel balzo della Roma, che con il successo sullo Slovan Bratislava sale momentaneamente alla tredicesima posizione nella classifica della League Phase di Champions. Il Napoli entra in zona playoff, guida sempre il Paris Saint-Germain.
Champions League, la classifica
1. PSG 9 punti (+8 differenza reti)
2. Liverpool 9 (+6)
3. Stoccarda 7 (+5)
4. Aston Villa 6 (+7)*
5. Barcellona 6 (+6)
6. Manchester City 6 (+4)
7. Sporting 6 (+4)*
8. Arsenal 6 (+4)*
9. Real Madrid 6 (+2)*
10. Betis 6 (+2)*
11. Borussia Dortmund 6 (+1)
12. Bayern Monaco 4 (+5)*
13. Roma 4 (+3)
14. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*
15. Atlético Madrid 3 (+1)
16. PSV 4 (0)
17. Como 3 (+2)*
18. Manchester United 3 (+2)*
19. Villarreal 3 (0)
20. Club Brugge 3 (0)*
21. Lens 3 (-1)*
22. Napoli 3 (-2)
23. RB Lipsia 3 (-2) *
24. Feyenoord 3 (-3)*
25. Sabah Baku 3 (-3)
26. Bodo/Glimt 3 (-5)
27. AEK 3 (-5)
28. Fenerbahce 2 (-6)
29. Viking 1 (-2)*
30. Slavia Praga 1 (-3)
31. Inter 0 (-2)*
32. LASK 0 (-4)*
33. Porto 0 (-4)
34. Lilla 0 (-4)*
35. Galatasaray 0 (-5)*
36. Slovan Bratislava 0 (-12)