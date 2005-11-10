Champions League, il PSG vince il big match: 4-2 col Barça. Rimonta Liverpool, Foden show

Sono terminati le gare di Champions League iniziate alle 21.00 e valide per la terza giornata. Il big match di giornata sorride al PSG, che supera 4-2 il Barcellona al termine di una sfida ricca di emozioni, decisa nel finale dalle reti di Vitinha e Fabian Ruiz, anche se Luis Enrique deve fare i conti con gli infortuni di Dembele e Kvaratskhelia. Spettacolare rimonta del Liverpool, che batte 4-3 il Villarreal dopo essere stato sotto di due gol, mentre il Manchester City travolge l'AEK 5-1 con una tripletta di Foden. Il PSV passa 1-0 in casa del Porto, Stoccarda-Atletico Madrid termina 1-1. Per quanto riguarda le italiane, il Napoli supera 4-3 il Bodø/Glimt, mentre la Roma cala il poker contro lo Slovan Bratislava.

Risultati Champions League, terza giornata

Porto-PSV 0-1

57' Til

Liverpool-Villarreal 4-3

4' Mikautadze (V), 29' Cardona (V), 36' e 65' Mac Allister (L), 45+2' Araujo (L), 68' Wirtz (L), 87' Oluwaseyi (V)

Manchester City-AEK 5-1

12' Anderson (M), 34', 65' e 76' Foden (M), 52' Pilo (A), 57' Cherki (M)

Napoli-Bodo/Glimt 4-3

1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' e 75' McTominay (N), 62' Helmersen, 88' aut.Bjortuft (N), 90+4' Fet (B)

PSG-Barcellona 4-2

38' Doue (P), 55' Espart (B), 72' Hernandez (P), 79' Yamal (B), 81' Vitinha (P), 86' Ruiz (P)

Roma-Slovan Bratislava 4-0

21' Hermoso, 39' Molina, 52' Pisilli, 56' Malen

Stoccarda-Atletico Madrid 1-1

36' Leweling (S), 47' Julian Alvarez (A)