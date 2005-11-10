Champions League, i risultati al 45': PSG avanti sul Barça. Rimonta Liverpool, vince il City

Sono terminati i primi tempi delle gare di Champions League iniziate alle 21.00 e valide per la terza giornata. Il big match tra PSG e Barcellona vede i francesi avanti 1-0 all'intervallo grazie alla rete di Doué al 38'. Spettacolo a Liverpool, dove i Reds rimontano due gol al Villarreal e trovano il 2-2 in pieno recupero con Araujo. Il Manchester City conduce 2-0 sull'AEK, mentre lo Stoccarda è avanti 1-0 sull'Atletico Madrid. Reti bianche invece fra Porto e PSV. Per le italiane, la Roma è sul 2-0 contro lo Slovan Bratislava e il Napoli conduce 2-1 sul Bodø/Glimt-

Champions League, i risultati all'intervallo

Porto-PSV 0-0

Liverpool-Villarreal 2-2

4' Mikautadze (V), 29' Cardona (V), 36' Mac Allister (L), 45+2' Araujo (L)

Manchester City-AEK 2-0

12' Anderson, 34' Foden

Napoli-Bodo/Glimt 2-1

1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' McTominay (N)

PSG-Barcellona 1-0

38' Doue

Roma-Slovan Bratislava 2-0

21' Hermoso, 39' Molina

Stoccarda-Atletico Madrid 1-0

36' Leweling