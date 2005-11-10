Champions League, i risultati al 45': PSG avanti sul Barça. Rimonta Liverpool, vince il City
Daniel Uccellieri
Sono terminati i primi tempi delle gare di Champions League iniziate alle 21.00 e valide per la terza giornata. Il big match tra PSG e Barcellona vede i francesi avanti 1-0 all'intervallo grazie alla rete di Doué al 38'. Spettacolo a Liverpool, dove i Reds rimontano due gol al Villarreal e trovano il 2-2 in pieno recupero con Araujo. Il Manchester City conduce 2-0 sull'AEK, mentre lo Stoccarda è avanti 1-0 sull'Atletico Madrid. Reti bianche invece fra Porto e PSV. Per le italiane, la Roma è sul 2-0 contro lo Slovan Bratislava e il Napoli conduce 2-1 sul Bodø/Glimt-
Champions League, i risultati all'intervallo
Porto-PSV 0-0
Liverpool-Villarreal 2-2
4' Mikautadze (V), 29' Cardona (V), 36' Mac Allister (L), 45+2' Araujo (L)
Manchester City-AEK 2-0
12' Anderson, 34' Foden
Napoli-Bodo/Glimt 2-1
1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' McTominay (N)
PSG-Barcellona 1-0
38' Doue
Roma-Slovan Bratislava 2-0
21' Hermoso, 39' Molina
Stoccarda-Atletico Madrid 1-0
36' Leweling