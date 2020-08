Chelsea, Lampard: "Crediamo all'impresa con il Bayern. Willian? Se parte, gli auguro il meglio"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco. Si parte dalla situazione degli infortunati: "Loftus-Cheek e Kanté sono tornati con il gruppo, sono pronti per giocare. Pulisic starà fuori ancora a lungo, speriamo invece che non sia niente di grave per Azpilicueta".

Credete nella possibilità di ribaltare lo 0-3 dell'andata?

"Ci crediamo, certo, altrimenti non saremmo qui. Abbiamo il dovere di crederci, ovviamente sarà difficile, ma dobbiamo dare il massimo e sfruttare ogni possibilità per fare qualcosa di speciale. Mi aspetto di vedere i ragazzi giocare con fiducia nei primi mezzi, serve un atteggiamento positivo".

Il futuro di William?

"Al momento è un nostro giocatore. È infortunato ed avrebbe dato tutto pur di giocare domani. È qui da sette stagioni, è stato fondamentale per la crescita della squadra. Willian era uno su cui facevo affidamento in termini di esperienza e qualità, e me lo ha dimostrato tutto l'anno. Ho un bellissimo rapporto con lui. Ci ho giocato insieme, l'ho allenato: è un giocatore ed un uomo fantastico, se dovesse lasciare il Chelsea non sarei deluso"